В Госдепе раскритиковали действия Китая в борьбе с работорговлей

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Действия правительства Китая по предотвращению торговли людьми не соответствуют минимальным необходимым стандартам, говорится в распространенном во вторник традиционном докладе госдепартамента США.

В документе исследуется ситуация с работорговлей в 187 странах. Китай впервые за многие годы перемещен в самую низкую, третью категорию государств, которые не выполняют полностью минимальные требования, предусмотренные американским законом о защите жертв работорговли, и не предпринимают серьезных шагов для изменения положения.

Фигурантам данной группы могут грозить санкции со стороны США, которые на практике применяются далеко не всегда.

"Правительство Китая не соответствует минимальным стандартам по устранению торговле людьми и не предпринимает существенных шагов для этого, в связи с чем Китай переведен в третью группу", — говорится в докладе.

В то же время там указывает, что китайские власти предпринимают "некоторые шаги" для решения проблемы. В частности, имеется в виду "расширение сотрудничества с другими странами в расследовании случаев, когда граждане КНР становятся жертвами работорговли за рубежом". Также это относится к повышению финансирования разъяснительных программ для улучшения понимания проблемы.

Тем не менее, указывается, в частности, на сообщения правозащитных организаций и СМИ о принуждении к труду уйгуров со стороны местных властей. Подчеркивается, что это происходит, несмотря на то, что правительство объявило о решении данной проблемы.

Отмечается также, что закон "не полностью предусматривает уголовную ответственность за все формы принуждения к труду". Подчеркивается, что "правительство считает большинство случаев, связанных с принудительным трудом, как административные, и инициировало преследования виновных только небольшом количестве из них".

Среди рекомендаций госдепартамента властям Китая говорится о необходимости "прекратить принудительный труд на государственных объектах". Также говорится о необходимости "тщательно расследовать" все случаи, связанные с работорговлей, и наказывать виновных.