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В мире

В ДНР прокомментировали гибель украинского разведчика в Киеве

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2017 (367)
15:4527.06.2017
(обновлено: 15:47 27.06.2017)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoАвтомобиль Mercedes в Соломенском районе Киева после взрыра. 27 июня 2017Автомобиль Mercedes в Соломенском районе Киева после взрыра. 27 июня 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Взрыв автомобиля сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Максима Шаповала связан с "деньгами" и "внутриукраинскими разборками", считает замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Взрыв автомобиля в Киеве. Кадры с камеры наблюдения
© Ruptly
Взрыв автомобиля в Киеве попал на видео

Сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Шаповал погиб во вторник в Киеве в результате взрыва автомобиля. По данным Нацполиции, в нижней части автомобиля было заложено взрывное устройство. Возбуждено дело по статье "теракт", расследованием занимается военная прокуратура Украины.

"Это деньги. Коррупция на Украине расцвела уже до такой степени, что тот несчастный бюджет, в который копейки собирают, все равно разворовывается. А те, кто сидят на бюджете, считают, что они и их семьи тем самым обеспечены на поколение вперед. Так что убийство Шаповала — это какие-то внутриукраинские разборки… Пусть украинцы у себя там ищут", — заявил Басурин в интервью порталу Ukraina.ru, отвечая на вопрос о гибели сотрудника украинской разведки.

Автомобиль Mercedes в Соломенском районе Киева после взрыра. 27 июня 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Он выразил уверенность, что "если хорошо копнуть, то выяснится, что у этого полковника ГУР были какие-то серьезные "сбережения", была серьезная недвижимость". "При этом если все эти приобретения сравнить с его реальной зарплатой, то окажется, что он не в состоянии был всего этого накопить и приобрести честным путем. Может, он кому-то что-то пообещал и не выполнил. Поэтому отомстили", — предположил Басурин.

По его мнению, Шаповала взорвал специалист высокого класса. "Насколько я понимаю, действовал профессионал высокого уровня, потому что к таким людям, как полковник ГУР, подобраться просто нереально. Это могут сделать только спецы. А среди спецов навряд ли были боевики из зоны АТО (военной операции в Донбассе — ред.), потому что среди них нет профессионалов подобного уровня. Убийца был человеком из каких-то внутренних спецструктур в Киеве", — считает Басурин.

Место взрыва автомобиля Mercedes в Соломенском районе Киева. 27 июня 2017
© Фото : Нацполиция Украины
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На вопрос издания, может ли взрыв автомобиля Шаповала быть своего рода ответом спецслужб ДНР на гибель командиров ополчения, Басурин заявил, что "связывать этот взрыв с Моторолой или с Мишей Толстых вообще неуместно".

В октябре 2016 года в Донецке погиб командир батальона "Спарта" Арсен Павлов с позывным "Моторола". В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами. Кроме того, в начале февраля 2017 года в результате теракта погиб командир батальона ДНР "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви". Как позже заявили в МГБ ДНР, у них имеются данные о том, что за убийствами командиров ополчения "Моторолы" и "Гиви" стоит глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины Алексей Петров. В то же время представители ДНР, в том числе глава республики Александр Захарченко, неоднократно заявляли, что не вели и не намерены вести диверсионную деятельность против украинских силовиков и "не станут использовать тактику террористов".

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