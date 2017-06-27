Финансирование британской королевской семьи увеличится на 8%

ЛОНДОН, 27 июн – РИА Новости, Мария Табак. Грант, выделяемый правительством Великобритании на официальные расходы королевской семьи, зарплату обслуживающего персонала и содержание дворцов, в 2018 – 2019 финансовом году увеличится почти на 8% и составит 82,2 миллиона фунтов стерлингов.

Владения, принадлежащие короне, оцениваются в 7 миллиардов фунтов стерлингов, но распоряжается большей их частью министерство финансов. Грант суверена формируется из прибыли, приносимой этими владениями, и составляет процент от общей прибыли, остальные средства перенаправляются в бюджет. Ранее семье выделялись 15%, однако с 2017 по 2027 год грант будет постепенно повышаться до 25%, чтобы покрывать дорогостоящий капитальный ремонт лондонской резиденции королевы – Букингемского дворца.

Как говорится в опубликованных во вторник данных о счетах королевской семьи, в 2016-2017 финансовом году доходы от королевских владений выросли почти на 8% — на 24 миллиона фунтов стерлингов, до 328,8 миллиона. При этом расходы королевской семьи также выросли — на 2 миллиона фунтов стерлингов, до 42 миллионов.

"Если вы изучите эти счета, то главное – это тот факт, что "грант суверена" в прошлом году обходился каждому гражданину Великобритании в 65 пенсов в год. Это стоимость марки первого класса. Учитывая, что делает королева и как она представляет нашу страну, мне кажется, это хорошее вложение денег", — заявил на пресс-конференции королевский казначей сэр Алан Рид.

Согласно опубликованным данным, официальные поездки королевы и высокопоставленных членов королевской семьи обошлись в 4,5 миллиона фунтов стерлингов, что на 500 тысяч превышает показатель прошлого года. Замена дверей оранжереи Виндзорского замка стоила 1,2 миллиона фунтов стерлингов, почти 289 тысяч было потрачено на обслуживание королевского поезда, совершившего 14 поездок.

Между тем, антимонархическая организация Republic опубликовала свой собственный доклад по финансам королевской семьи, в котором учла расходы на обеспечение безопасности и некоторые другие траты. В результате, по данным Republic, на королевскую семью было потрачено в прошлом финансовом году почти 345 миллионов фунтов стерлингов.