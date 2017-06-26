Китай поддержал активную роль России в решении афганского вопроса

ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай поддерживает активную роль, которую играет Россия в урегулировании афганской проблемы, и поддерживает с ней хорошее сотрудничество по этому вопросу, заявил в понедельник спецпосланник МИД КНР по делам Афганистана Дэн Сицзюнь.

"Мы всегда рассматривали и рассматриваем Россию в качестве одного из самых главных "акционеров" в решении афганского вопроса. Мы также хотим видеть еще большую позитивную роль России. В этом вопросе Китай поддерживает очень хорошее сотрудничество с Россией", — заявил Дэн Сицзюнь журналистам на спецбрифинге по итогам визита главы МИД КНР Ван И в Афганистан и Пакистан.

Он напомнил, что в России прошел ряд встреч в различных форматах по вопросу Афганистана, в которых он сам принимал участие.

"Мы ценим активную роль, которую играет Россия в афганском вопросе. В декабре прошлого года Россия предложила провести в Москве третий раунд консультаций, между Россией, Пакистаном и Афганистаном. Я лично принимал участие в этой встрече. Прошли встречи в шестистороннем формате, в апреле прошла конференция по Афганистану с участием 11 стран", — напомнил китайский дипломат.

Он подчеркнул, что Китай поддерживает и выступает за то, чтобы Россия играла важную роль в решении афганского вопроса.