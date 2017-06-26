Кожин усомнился в жизнеспособности украинского завода "Зорямашпроект"

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Россия сомневается в жизнеспособности украинского предприятия "Зорямашпроект" после прекращения поставок двигателей на корабли ВМФ РФ, заявил журналистам в понедельник помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

"Когда Украина прекратила с нами сотрудничество, в том числе по "Зорямашпроекту", для нас это стало серьезной проблемой. В среднесрочной перспективе, надеюсь, у нас уже таких проблем не будет. Другое дело, мы не знаем, что будет с этой большой корпорацией, где будут работать ее специалисты. Никуда, кроме как нам, эта техника не поставлялась", — сказал Кожин.