У берегов Малайзии пираты ограбили таиландский танкер с дизельным топливом

БАНГКОК, 26 июн – РИА Новости. Шестеро вооруженных пиратов напали на танкер под таиландским флагом, ограбили экипаж и перекачали на свое судно 1,5 миллиона литров дизельного топлива, половину груза, который танкер вез с Ближнего Востока, сообщает в понедельник Третий национальный телеканал Таиланда.

Происшествие произошло в субботу, однако СМИ узнали о нем только в понедельник, после того, как корабль военно-морских сил Таиланда вечером в воскресенье встретил в море у берегов таиландской провинции Сонгкла ограбленный танкер, следовавший в основной порт провинции, говорится в сообщении.

По рассказам моряков, пираты напали на танкер в территориальных водах Малайзии. Они заставили танкер остановить двигатели под угрозой применения оружия, поднялись на борт, связали всех 17 членов экипажа, отобрали у них ценности, а затем начали перекачивать солярку на свое судно, говорится в сообщении. После того, как пираты покинули танкер, морякам удалось освободиться, они продолжили путь в Сонгкла, где должны были разгрузиться, сообщает телеканал.

Таиландские и малайзийские военно-морские силы начали совместную операцию по розыску и задержанию пиратов, говорится в сообщении.