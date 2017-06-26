Мэрами четырех из шести крупных итальянских городов станут правоцентристы

РИМ, 26 июн – РИА Новости, Александр Логунов. В большинстве крупных городов Италии, в которых воскресенье прошел второй тур голосования по выборам мэров, победу одержали представители правоцентристских сил, свидетельствуют первые предварительные данные голосования, показанные в эфире телеканала Rainews24.

В воскресенье в Италии прошел второй тур частичных административных выборов. Жители более 110 городов выбирали мэров из пары кандидатов, которые не смогли преодолеть 50-процентный барьер в первом раунде голосования 11 июня.

Кандидаты от правоцентристов займут кресла мэров в таких крупных центрах областей и провинций как Генуя, Аквила, Верона и Катандзаро. В Таранто градоначальником станет представитель левоцентристов, и, наконец, в Парме победу одержал независимый кандидат. При этом в тех городах, где друг другу напрямую противостояли кандидаты от лево- и правоцентристов, избиратели отдали предпочтение первым только в Таранто, что позволяет в целом говорить о неудачном исходе голосования для левоцентристского политического блока.

Избирательные участки открыты с 7 до 23 часов по местному времени (полночь понедельника по московскому времени). Явка, по предварительным данным, превысила 46%. Голосование, отмечают аналитики, должно показать распределение сил перед грядущими всеобщими выборами, которые запланированы на начало 2018 года.