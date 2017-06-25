Трамп не стал проводить традиционный ужин в честь окончания Рамадана

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал проводить традиционный ужин в честь окончания Рамадана, свидетельствует расписание Белого дома.

Традиция проведения ужина на праздник разговения Ид аль-Фитр (в России известен как Ураза-байрам) была заложена президентом Биллом Клинтоном, затем ее продолжили Джордж Буш-младший и Барак Обама, отмечает газета Hill.

Белый дом не пояснил, почему в этом году не будет ужина в честь мусульманского праздника.

Трамп при этом поздравил мусульман, соответствующее заявление Белый дом выпустил в субботу.