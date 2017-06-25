КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что экологическая ситуация в Донбассе "взрывоопасна": критическая ситуация сложилась с шахтами и Донецкой фильтровальной станцией.

Ранее украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) сообщила, что городу Торецк на подконтрольной Киеву территории Донецкой области грозит техногенная катастрофа из-за затопления двух неработающих шахт.

"Экологическая ситуация в Донбассе действительно взрывоопасна… Критической остается ситуация с шахтами на оккупированных территориях. Семь из них полностью разрушены и не могут быть восстановлены. На оккупированных территориях находится 115 украинских шахт, на некоторых украдено и вывезено оборудование, некоторые подтоплены до критической черты и там нужно немедленно откачать воду, иначе произойдет непоправимое: оползни, загрязнение грунтовых вод, рек…" — написала Геращенко на своей странице в Facebook в воскресенье.

По ее словам, критическая ситуация сложилась также на Донецкой фильтровальной станции, так как в последние недели начали обстреливать основную насосную станцию, и это грозит тем, что 600 тысяч граждан по обе стороны могут остаться без воды.

"Критическая ситуация с Авдеевским коксохимом, где нужно провести ремонт системы водоснабжения в районе Ясиноватой. Техногенной катастрофой может закончиться ситуация с переполненными резервуарами предприятия "Инкор", для ремонтных работ нужно хотя бы пять дней тишины, которых не дают", — добавила Геращенко.