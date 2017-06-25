КНДР отметила 67-летие Корейской войны митингами

ТОКИО, 25 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Годовщину начала Корейской войны отметили в КНДР массовыми антиамериканскими митингами, а в Южной Корее заявили о желании укреплять альянс с США.
Южнокорейский лидер по случаю памятной даты заявил о готовности усилить альянс с США.
"Я буду стремиться к усилению альянса между Южной Кореей и США в ходе переговоров с американским президентом и буду пытаться разрешить ядерную проблему КНДР", — говорится в сообщении президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на его странице в соцсети Facebook.
Война 1950-1953 годов в Корее окончилась подписанием соглашения о перемирии, формально США и Северная Корея по-прежнему находятся в состоянии войны. Пхеньян неоднократно говорил о возможности подписания мирного договора в случае прекращения враждебной политики США по отношению к Пхеньяну, но все призывы остались без ответа.
Нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын постоянно подчеркивает, что страна будет отстаивать самостоятельность и статус ядерного государства, так как наращивание ядерного потенциала является необходимой мерой для защиты государства от США.