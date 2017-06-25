КНДР отметила 67-летие Корейской войны митингами

Вид на площадь Ким Ир Сена и Центральную библиотеку Пхеньяна со смотровой площадки монумента идей Чучхе. Архивное фото

Вид на площадь Ким Ир Сена и Центральную библиотеку Пхеньяна со смотровой площадки монумента идей Чучхе. Архивное фото

ТОКИО, 25 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Годовщину начала Корейской войны отметили в КНДР массовыми антиамериканскими митингами, а в Южной Корее заявили о желании укреплять альянс с США.

В связи с 67-летием начала войны председатель Комитета жителей Пхеньяна назвал КНДР "поистине ядерной державой", которая "готова уничтожить тех, кто не предпринимает ничего, кроме угроз, используя свои средства ядерного сдерживания", передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Южнокорейский лидер по случаю памятной даты заявил о готовности усилить альянс с США.

"Я буду стремиться к усилению альянса между Южной Кореей и США в ходе переговоров с американским президентом и буду пытаться разрешить ядерную проблему КНДР", — говорится в сообщении президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на его странице в соцсети Facebook.

Война 1950-1953 годов в Корее окончилась подписанием соглашения о перемирии, формально США и Северная Корея по-прежнему находятся в состоянии войны. Пхеньян неоднократно говорил о возможности подписания мирного договора в случае прекращения враждебной политики США по отношению к Пхеньяну, но все призывы остались без ответа.

Нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын постоянно подчеркивает, что страна будет отстаивать самостоятельность и статус ядерного государства, так как наращивание ядерного потенциала является необходимой мерой для защиты государства от США.