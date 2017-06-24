В немецком Магдебурге произошла массовая драка, пострадали 15 полицейских

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Пятнадцать полицейских пострадали в массовой драке в немецком Магдебурге в федеральной земле Саксония-Ангальт в ночь на субботу, сообщает таблоид Bild.
Ausschreitungen in #Magdeburg: 150 Randalierer gingen in der Nacht am #Hasselbachplatz auf Polizisten los. https://t.co/cQbxmNEcnZ pic.twitter.com/DIKfj9IUQC— LVZ (@LVZ) 24 июня 2017 г.
В драке принимали участие около 150 человек, в том числе футбольные фанаты. По данным издания, многие из них находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, они бросали камни и бутылки в сотрудников полиции, один полицейский получил тяжелую травму головы.
Eskalation in Magdeburg! 150 Gewalt-Chaoten greifen zahlenmäßig weit unterlegene Polizei-Be… https://t.co/Hgu2NJqAx6 pic.twitter.com/c6Pn6Lp1Xn— BILD BUZZ (@bildbuzz) 24 июня 2017 г.
Сообщается, что на месте происшествия работали более сотни полицейских, было задержано семь человек. Причина инцидента не приводится.
#Magdeburg: Übergriffe auf Polizisten. Ca. 150 teils alkoholisierte Randalierer (Herkunft?) an Tumulten beteiligt. https://t.co/9YqYVbrt9x pic.twitter.com/Iw9uNsZs3S— A.n.n.a (@anna_IIna) 24 июня 2017 г.