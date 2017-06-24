"Нереалистичные и нелегальные": Катар не устроили требования арабских стран

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Катар назвал нереалистичными требования арабских государств по разрешению кризиса и призвал пересмотреть их, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление главы катарского МИД Мухаммада бен Абдуррахман Аль Тани.
Министр также охарактеризовал наложенные на Катар санкции как нелегальные и нарушающие суверенитет страны.
По данным телеканала "Аль-Джазира" катарский МИД после изучения документа с условиями представит ответ и передаст его через Кувейт, выступающий посредником в усилиях по урегулированию.
Что требуют от Дохи
Как сообщило в пятницу Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть турецкую военную базу и ликвидировать спутниковый телеканал "Аль-Джазира".
Агентство отмечает также, что составители списка настаивают на том, чтобы Катар прекратил натурализацию их граждан и экспатриировал уже находящихся в эмирате. От Дохи требуют выдать всех лиц, которых Эр-Рияд, Каир, Абу-Даби и Манама разыскивают по обвинению в терроризме.
После публикации Гаргаш обвинил Катар в утечке в СМИ списка требований к стране.
"Утечка от Катара требований и обеспокоенности соседей и Египта является попыткой подорвать серьезный процесс посредничества или же еще одним символом грубой политики. Утечка еще сильнее ужесточит и продлит катарский кризис", — написал он в Twitter.
"На грани войны"
Катару будет тяжело выполнить эти требования, ситуация грозит серьезным конфликтом, считает эксперт клуба "Валдай", старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев.
"Это ультиматум, выполнить которой стране будет трудно, если она хочет сохранить независимость. В этом случае конфликт не ограничится блокадой и разрывом дипотношений, ситуация находится на грани войны", — заявил эксперт РИА Новости.
"Я сомневаюсь, что Катар пойдет на выполнение этих условий. Там ведь тоже была демонстрация силы: собрался народ, который поддержал эмира", — сказал собеседник агентства.
"Закрыть телеканал — преступление"
Спутниковый телеканал "Аль-Джазира", вещающий из Дохи, назвал преступлением требование арабских государств о закрытии.
"Я против требования закрыть какое-либо СМИ, так как это преступление, нарушение права человека на свободу слова. Если бы речь шла о закрытии Би-би-си или какого-либо другого канала, я бы занял такую же позицию", — заявил РИА Новости генеральный директор канала Ясер Абу Хилала.
"Если бы "Аль-Джазира" нарушала что-нибудь, то кто угодно мог бы на нее подать в суд, в катарском суде или в любой другой стране, это законное право каждого пострадавшего от СМИ. Но требование закрыть — преступление… Я бросаю вызов тем, кто считает, что "Аль-Джазира" нарушила профессиональные правила и законы. Они могут подать в суд на канал", — отметил гендиректор канала.
Он напомнил, что офисы "Аль-Джазиры" открыты более чем в 60 странах, интервью каналу давали президенты многих государств. По словам журналиста, телеканал беспристрастно освещает конфликт Катара с государствами, наложившими на него блокаду, приглашая в свой эфир экспертов и политиков, представляющих обе стороны.
Ранее ОАЭ заблокировали на свой территории "Аль-Джазиру", офисы телеканала были закрыты в Эр-Рияде и Аммане. Саудовская Аравия потребовала от Катара немедленно изменить политику и сменить администрацию "Аль-Джазиры", чтобы вещание не шло вразрез с интересами стран Персидского залива и арабского мира. Руководство канала отказалось менять редакционную политику.
Скандал в арабском мире
Кроме того, своих послов отозвали из Дохи Чад, Сенегал и Нигер.
Из всех членов Совета сотрудничества стран Персидского залива к блокаде Катара не присоединились лишь Оман и Кувейт.
При этом на самой встрече саудовские власти от имени всех гостей осудили Тегеран за его "враждебную политику" и пригрозили адекватным ответом.
Позднее в МИД Катара заявили, что сайт агентства был взломан, а речь от имени эмира опубликовали хакеры. Однако арабские страны сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о Тегеране принадлежат эмиру.