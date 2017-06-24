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В мире

"Нереалистичные и нелегальные": Катар не устроили требования арабских стран

Сюжет:
Дипломатический скандал вокруг Катара (322)
13:0524.06.2017
(обновлено: 13:09 24.06.2017)
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© РИА Новости / Абдулкадер ХаджПерейти в фотобанкРайон Вест-Бэй города Доха, Катар. Архивное фотоРайон Вест-Бэй города Доха, Катар. Архивное фото
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Катар назвал нереалистичными требования арабских государств по разрешению кризиса и призвал пересмотреть их, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление главы катарского МИД Мухаммада бен Абдуррахман Аль Тани.

Министр также охарактеризовал наложенные на Катар санкции как нелегальные и нарушающие суверенитет страны.

По данным телеканала "Аль-Джазира" катарский МИД после изучения документа с условиями представит ответ и передаст его через Кувейт, выступающий посредником в усилиях по урегулированию.

Что требуют от Дохи

Небоскребы в столице Катара Дохе
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Джазира" или кошелек. Катар простят за ключ от квартиры, где деньги лежат
Список требований арабские страны передали Дохе также через Кувейт. До этого государственный министр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш говорил, что основные условия затрагивают прекращение финансирования радикализма и террористических группировок.

Как сообщило в пятницу Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть турецкую военную базу и ликвидировать спутниковый телеканал "Аль-Джазира".

Агентство отмечает также, что составители списка настаивают на том, чтобы Катар прекратил натурализацию их граждан и экспатриировал уже находящихся в эмирате. От Дохи требуют выдать всех лиц, которых Эр-Рияд, Каир, Абу-Даби и Манама разыскивают по обвинению в терроризме.

Вид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, Катар
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Кроме того, страна должна выплатить компенсацию, размер которой не уточняется. На выполнение всех требований дается десять дней.

После публикации Гаргаш обвинил Катар в утечке в СМИ списка требований к стране.

"Утечка от Катара требований и обеспокоенности соседей и Египта является попыткой подорвать серьезный процесс посредничества или же еще одним символом грубой политики. Утечка еще сильнее ужесточит и продлит катарский кризис", — написал он в Twitter.

"На грани войны"

Катару будет тяжело выполнить эти требования, ситуация грозит серьезным конфликтом, считает эксперт клуба "Валдай", старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев.

"Это ультиматум, выполнить которой стране будет трудно, если она хочет сохранить независимость. В этом случае конфликт не ограничится блокадой и разрывом дипотношений, ситуация находится на грани войны", — заявил эксперт РИА Новости.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Джулиан Ассанж назвал выдвинутые Катару требования абсурдными
По его мнению, невыполнимы по крайней мере три из перечисленных требований: разрыв отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы и ликвидация "Аль-Джазиры". Телеканал представляет собой информационный хаб, и его закрытие — "это колоссальная угроза — и материальная и как удар по имиджу", пояснил эксперт.

"Я сомневаюсь, что Катар пойдет на выполнение этих условий. Там ведь тоже была демонстрация силы: собрался народ, который поддержал эмира", — сказал собеседник агентства.

"Закрыть телеканал — преступление"

Спутниковый телеканал "Аль-Джазира", вещающий из Дохи, назвал преступлением требование арабских государств о закрытии.

"Я против требования закрыть какое-либо СМИ, так как это преступление, нарушение права человека на свободу слова. Если бы речь шла о закрытии Би-би-си или какого-либо другого канала, я бы занял такую же позицию", — заявил РИА Новости генеральный директор канала Ясер Абу Хилала.

"Если бы "Аль-Джазира" нарушала что-нибудь, то кто угодно мог бы на нее подать в суд, в катарском суде или в любой другой стране, это законное право каждого пострадавшего от СМИ. Но требование закрыть — преступление… Я бросаю вызов тем, кто считает, что "Аль-Джазира" нарушила профессиональные правила и законы. Они могут подать в суд на канал", — отметил гендиректор канала.

Он напомнил, что офисы "Аль-Джазиры" открыты более чем в 60 странах, интервью каналу давали президенты многих государств. По словам журналиста, телеканал беспристрастно освещает конфликт Катара с государствами, наложившими на него блокаду, приглашая в свой эфир экспертов и политиков, представляющих обе стороны.

Сотрудник в офисе телекомпании Al Jazeera в Дохе, Катар. Архивное фото
© AP Photo / Hamid Jalaudin
"Аль-Джазира" назвала преступлением требование арабских стран закрыть канал
"Наш канал спонсируется за счет катарских средств, но мы предоставляем свои услуги арабской и международной публике. Мы продолжим нашу работу", — заявил Абу Хилала.

Ранее ОАЭ заблокировали на свой территории "Аль-Джазиру", офисы телеканала были закрыты в Эр-Рияде и Аммане. Саудовская Аравия потребовала от Катара немедленно изменить политику и сменить администрацию "Аль-Джазиры", чтобы вещание не шло вразрез с интересами стран Персидского залива и арабского мира. Руководство канала отказалось менять редакционную политику.

Потрачено
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Потрачено

Скандал в арабском мире

Вид города Доха, Катар
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Дрессировка Катара: Саудовская Аравия наказывает эмират за его амбиции
Пятого июня ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма. Позднее аналогичные меры приняли Мавритания, Мальдивы и Маврикий, а Джибути и Иордания снизили уровень диппредставительств в Катаре.

Кроме того, своих послов отозвали из Дохи Чад, Сенегал и Нигер.

Из всех членов Совета сотрудничества стран Персидского залива к блокаде Катара не присоединились лишь Оман и Кувейт.

Доха. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
МИД Катара назвал ложью обвинения в финансировании терроризма в Ливии
Конфликт разгорелся спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей опубликовало речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном.

При этом на самой встрече саудовские власти от имени всех гостей осудили Тегеран за его "враждебную политику" и пригрозили адекватным ответом.

Позднее в МИД Катара заявили, что сайт агентства был взломан, а речь от имени эмира опубликовали хакеры. Однако арабские страны сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о Тегеране принадлежат эмиру.

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