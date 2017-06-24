В Венесуэле в ходе манифестаций сожгли три грузовика

МЕХИКО, 24 июн – РИА Новости. Участники акций протеста в Венесуэле сожгли три грузовых автомобиля, в том числе цистерну, в ходе манифестаций в Каракасе.

Канал Telesur сообщает, что инциденты произошли в районе базы ВВС в районе Ла-Карлота. Манифестанты пытались прорваться туда еще в четверг, в результате чего был убит один из нападавших.

Министр внутренних дел страны Нестор Ревероль сообщил в пятницу, что в отношении погибшего было применено оружие, не разрешенное к использованию для отражения такого рода атак. "Уже установлен сержант, приписанный к группе воздушной полиции, которая охраняет Ла-Карлоту, в отношении него сейчас проводятся действия в соответствии с законом, чтобы свершилось правосудие", — написал Ревероль в своем микроблоге в Twitter.

Министр сообщил также, что два охранника базы получили ранения в результате отражения нападения.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, погибло уже 75 человек.