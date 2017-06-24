Трамп и Моди выдвинут новые инициативы по борьбе с терроризмом

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах в Вашингтоне 26 июня выдвинут новые инициативы по борьбе с терроризмом, заявил в пятницу высокопоставленный представитель Белого дома.

"Я думаю, мы можем ожидать новых инициатив по борьбе с терроризмом", — сказал он в ходе телефонного брифинга журналистам.

По его словам, "США и Индия нацелены на борьбу с терроризмом и на укрепление сотрудничества по таким направлениям, как обмен разведывательными данными, проверки людей на причастность к боевикам, а также пресечение деятельности террористов в интернете".