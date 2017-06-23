В результате взрыва боеприпаса в Мариуполе ранены семь полицейских

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Взрыв прогремел на территории неработающего санатория в Мариуполе, семь полицейских госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, сообщил замглавы Нацполиции Украины, начальник регионального отделения полиции Вячеслав Аброськин.

"Взрыв действительно имел место на территории неработающего санатория, где располагался один из батальонов полиции, что прибыл в Мариуполь для осуществления охраны стратегически важных объектов города. В настоящее время семеро полицейских получили ранения различной степени тяжести и находятся в больнице", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Он добавил, что, по предварительным данным, на территории санатория произошел несанкционированный взрыв боеприпаса гранатомета.

В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники и следователи, которые установят причину взрыва, заключил Аброськин.