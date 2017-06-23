На Украине прокуратура направила в суд еще одно дело по трагедии в Одессе

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Украинская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в участии в массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе, который скрывался от органов следствия, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Расследование трагических событий 2 мая 2014 года и привлечение виновных лиц к ответственности является одним из приоритетных направлений работы прокуратуры Одесской области и органов Национальной полиции. Так, 22 июня 2017 года прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении активного участника массовых беспорядков, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года", — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, данный гражданин обвиняется по статье "массовые беспорядки, приведшие к гибели людей" УК Украины, его фамилия не уточняется.

В сообщении отмечается, что продолжается досудебное расследование в уголовном деле в связи с массовыми беспорядками с применением оружия, которые сопровождались насилием, уничтожением имущества и привели к гибели людей 2 мая 2014 года в Одессе.

Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года. В мае этого года уже в третий раз была изменена подсудность дела — из-за дефицита судейских кадров в Приморском районном суде Одессы, где дело рассматривалось до недавнего времени, оно было передано в Ильичевский городской суд. После передачи дела в новый суд слушание пришлось начинать сначала. Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требовали от украинских властей наказать виновных в гибели людей.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.