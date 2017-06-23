Австралия поможет Филиппинам в борьбе с боевиками-исламистами на юге страны

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Власти Австралии направят два самолета-разведчика AP-3C Orion на юг Филиппин, чтобы помочь местным властям в борьбе с боевиками-исламистами, сообщает газета Sun.Star.

Как сообщила министр обороны Австралии Мариз Пейн, правительство Филиппин согласилось принять предложение Канберры по предоставлению двух самолетов, которые будут оказывать разведывательную поддержку филиппинским военным.

"Региональная угроза терроризма, в особенности со стороны ИГ (запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая группировка "Исламское государство")" и иностранных боевиков, является прямой угрозой для Австралии и наших интересов. Австралия продолжит работу с нашими партнерами в Юго-Восточной Азии, чтобы побороть (угрозу – ред.)", — заявила Пейн.

В свою очередь, министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил, что президент страны Родриго Дутерте согласился принять техническую помощь Австралии. Он добавил, что кампания с участием двух самолетов AP-3C Orion стартует, как только вооруженные силы двух стран согласуют детали.

"С помощью самолетов AP-3C наши войска смогут получить усиленное наблюдение с воздуха за регионом в любое время дня, тем самым улучшая работу в ходе наземных операций", — добавил Лорензана.

В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ группировкой. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков. Во вторник военные начали новое наступление в городе. По данным на понедельник, в ходе столкновений с армией, которые продолжаются больше четырех недель, были ликвидированы 257 боевиков, погибли 62 военнослужащих и 26 мирных граждан.