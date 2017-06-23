МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Советники президента США Дональда Трампа настоятельно рекомендовали ему реже затрагивать вопросы, связанные с Россией. Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновников.
По информации источников телеканала в администрации президента, советникам на данный момент удалось достичь частичного успеха. Так, в ходе выступления в Айове на прошлой неделе Трамп действительно не упомянул Россию, но уже на следующее утро "сорвался", написав в Twitter сообщение, обращенное к демократам.
By the way, if Russia was working so hard on the 2016 Election, it all took place during the Obama Admin. Why didn't they stop them?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июня 2017 г.
"Кстати, если Россия так активно вмешивалась в президентские выборы в 2016 году, в то время как администрация Обамы была у власти, почему они (сотрудники администрации — прим.) не остановили их?", — спросил он.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства России в ход выборов президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".