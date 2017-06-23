Иранский эксперт раскритиковал США за поддержку Саудовской Аравии

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. США нарушают региональный баланс сил на Ближнем Востоке, поддерживая Саудовскую Аравию, заявил глава Организации по ядерной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

В авторской статье для британской газеты Guardian Салехи пишет, что "дилемма безопасности" является первым основным препятствием выполнения ядерной сделки между Ираном и западными странами. По его мнению, участники соглашения должны понять, для чего им нужна власть и боевая мощь: для обеспечения безопасности в регионе или "для собственной выгоды".

"Погоня за боевой мощью, которая превосходит необходимые требования по обеспечению безопасности, вызывает озабоченность других и угрожает стабильности. К примеру, продажа Соединенными Штатами оружия некоторым традиционным партнерам на Ближнем Востоке, а также показные и расточительные закупки оружия этими же региональными игроками… являются провокационными", — пишет Салехи.

В июне США и Саудовская Аравия договорились о закупке американских вооружений и военной техники на сумму более 100 миллиардов долларов.

По мнению Салехи, только реалистичный взгляд на политические, экономические и культурные возможности стран, на их региональный статус, нужды и угрозы будет способствовать укреплению и развитию взаимопонимания региональных игроков. Альтернативные идеи о цивилизационных, региональных и религиозных конфликтах будут приводить к дестабилизации в регионе и в мире.

"Альтернативные факты направлены на создание ненужных кризисов… Такие идеи, как "столкновение цивилизаций", "шиито-суннитский конфликт", "арабо-персидская вражда" и "арабо-израильская ось против Ирана" — все это примеры альтернативных реалий, созданных для неясных целей", — заключает Салехи.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.