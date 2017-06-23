Иранский эксперт раскритиковал США за поддержку Саудовской Аравии

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. США нарушают региональный баланс сил на Ближнем Востоке, поддерживая Саудовскую Аравию, заявил глава Организации по ядерной энергии Ирана Али Акбар Салехи.Guardian Салехи пишет, что "дилемма безопасности" является первым основным препятствием выполнения ядерной сделки между Ираном и западными странами. По его мнению, участники соглашения должны понять, для чего им нужна власть и боевая мощь: для обеспечения безопасности в регионе или "для собственной выгоды".
"Погоня за боевой мощью, которая превосходит необходимые требования по обеспечению безопасности, вызывает озабоченность других и угрожает стабильности. К примеру, продажа Соединенными Штатами оружия некоторым традиционным партнерам на Ближнем Востоке, а также показные и расточительные закупки оружия этими же региональными игроками… являются провокационными", — пишет Салехи.
В июне США и Саудовская Аравия договорились о закупке американских вооружений и военной техники на сумму более 100 миллиардов долларов.
"Альтернативные факты направлены на создание ненужных кризисов… Такие идеи, как "столкновение цивилизаций", "шиито-суннитский конфликт", "арабо-персидская вражда" и "арабо-израильская ось против Ирана" — все это примеры альтернативных реалий, созданных для неясных целей", — заключает Салехи.
При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.