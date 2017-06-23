Главреда "Страна.ua" доставили в киевский главк МВД

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" был задержан в офисе издания после обысков и доставлен в главное управления МВД Украины в Киеве, сообщает в пятницу "Страна.ua".
"Сегодня, 23 июня, около 04.00 главного редактора интернет-издания "Страна" Игоря Гужву, после многочасового обыска, сотрудники полиции вывели из редакции, посадили в авто и повезли в главное управление МВД Украины в Киеве. Судя по тому, что на месте обыска Игорю Гужве подозрение не было вручено, вполне вероятно, что его попытаются вручить в стенах главка. Адвокаты главного редактора также поехали на Владимирскую, 15, где расположен главк МВД", — сообщает издание.
В апреле Гужва заявлял, что из-за публикации им критических материалов об украинской власти налоговая милиция пытается сфабриковать против него новое уголовное дело. Также в отношении Гужвы на Украине уже было заведено одно уголовное дело за неуплату налогов на должности главного редактора украинского издания "Вести".
Ранее "Страна.ua" опубликовала несколько записей разговоров украинского депутата Верховной рады Александра Онищенко, который проходит на Украине по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах" и скрывается от следствия за границей. В разговоре с Онищенко экс-депутат Рады Николай Мартыненко, соратник экс-премьера Украины Арсения Яценюка, обвиняет в коррупции президента Петра Порошенко и его приближенных.