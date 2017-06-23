Главреда "Страна.ua" доставили в киевский главк МВД

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" был задержан в офисе издания после обысков и доставлен в главное управления МВД Украины в Киеве, сообщает в пятницу "Страна.ua".

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски.

"Сегодня, 23 июня, около 04.00 главного редактора интернет-издания "Страна" Игоря Гужву, после многочасового обыска, сотрудники полиции вывели из редакции, посадили в авто и повезли в главное управление МВД Украины в Киеве. Судя по тому, что на месте обыска Игорю Гужве подозрение не было вручено, вполне вероятно, что его попытаются вручить в стенах главка. Адвокаты главного редактора также поехали на Владимирскую, 15, где расположен главк МВД", — сообщает издание.

Также редакция пишет, что в их офисе с вечера четверга и до ночи пятницы проходил несанкционированный обыск, без разрешения суда, на который следователи отказались допустить адвокатов главного редактора издания Гужвы. При этом, по утверждению редакции, внутри офиса вместе с Гужвой, у которого забрали телефон, были заблокированы трое работников издания.

В апреле Гужва заявлял, что из-за публикации им критических материалов об украинской власти налоговая милиция пытается сфабриковать против него новое уголовное дело. Также в отношении Гужвы на Украине уже было заведено одно уголовное дело за неуплату налогов на должности главного редактора украинского издания "Вести".

Ранее "Страна.ua" опубликовала несколько записей разговоров украинского депутата Верховной рады Александра Онищенко, который проходит на Украине по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах" и скрывается от следствия за границей. В разговоре с Онищенко экс-депутат Рады Николай Мартыненко, соратник экс-премьера Украины Арсения Яценюка, обвиняет в коррупции президента Петра Порошенко и его приближенных.