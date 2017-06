Условия для диалога: СМИ узнали, что арабские страны требуют от Катара

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Власти Катара получили от арабских стран список условий для восстановления дипломатических отношений. По данным СМИ, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн требуют от Дохи, среди прочего, разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть турецкую военную базу и ликвидировать спутниковый телеканал "Аль-Джазира".

Скандал в арабском мире

Пятого июня ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма. Позднее аналогичные меры приняли Мавритания, Мальдивы и Маврикий, а Джибути и Иордания снизили уровень диппредставительств в Катаре.

Кроме того, своих послов отозвали из Дохи Чад, Сенегал и Нигер.

Из всех членов Совета сотрудничества стран Персидского залива к блокаде Катара не присоединились лишь Оман и Кувейт.

Конфликт разгорелся спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей опубликовало речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном.

При этом на самой встрече саудовские власти от имени всех гостей осудили Тегеран за его "враждебную политику" и пригрозили адекватным ответом.

Позднее в МИД Катара заявили, что сайт агентства был взломан, а речь от имени эмира опубликовали хакеры. Однако арабские страны сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о Тегеране принадлежат эмиру.

Что требуют от Дохи

Список требований арабские страны передали Дохе через Кувейт. До этого государственный министр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш говорил, что основные условия затрагивают прекращение финансирования радикализма и террористических группировок.

По данным Ассошиэйтед Пресс , Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть турецкую военную базу и ликвидировать спутниковый телеканал "Аль-Джазира".

Агентство отмечает также, что составители списка настаивают на том, чтобы Катар прекратил натурализацию их граждан и экспатриировал уже находящихся в эмирате. От Дохи требуют выдачи всех лиц, которых Эр-Рияд, Каир, Абу-Даби и Манама разыскивают по обвинению в терроризме.

Кроме того, Катар должен выплатить компенсацию, размер которой не уточняется. На выполнение всех требований дается десять дней, говорится в документе.

Позиция Катара

В понедельник глава катарского Мухаммад бен Абдуррахман аль-Тани заявил, что страны, разорвавшие отношения с Катаром и объявившие в отношении него блокаду, совершают акт агрессии.

"То, что мы видим, акт блокады — это акт агрессии против любой страны. К сожалению, сейчас она используется против нас", — сказал дипломат на пресс-конференции в Дохе.

"Они обвиняют нас, что мы вмешиваемся в их дела, но при этом они делают в отношении нас то же самое", — добавил аль-Тани.

По его словам, никакого прогресса в преодолении кризиса пока нет: Дохе не удается договориться с соседями о налаживании отношений.

Катарский министр также заявил, что диалог со странами, которые разорвали дипотношения, будет возможен только после снятия блокады.

"Переговоры должны вестись цивилизованным образом… а не под давлением и блокадой. Мы должны закончить блокаду и начать переговоры", — отметил аль-Тани.

"Нужно использовать легальные методы, а не блокаду. Не блокировать воздушное и водное пространство, не мешать нашим кораблям плыть в Катар", — подчеркнул он.

Ситуация в Катаре

После демарша со стороны арабских государств, некоторые катарцы в панике начали запасаться продуктами питания. В первые часы после эмбарго на поставки продовольствия в интернете появились фотографии с пустыми полками магазинов.

"Это обычное проявление паники, такое может случиться с каждым человеком. Все ринулись в супермаркеты и запасались товарами. Но эта паника продлилась всего четыре-шесть часов. Ситуация нормализовалась, и полки в супермаркетах снова были заполнены товарами", — рассказал аль-Тани 11 июня в интервью телеканалу "Россия-24".

"Тот, кто отправил фотографии с пустыми холодильниками, пусть теперь отправит фотографии с полными холодильниками", — добавил глава МИД.

При этом большинство катарцев поддерживают действия эмира в условиях дипломатического кризиса. Так, например, в начале недели местное бедуинское племя Аль Мурра опубликовало в газетах заявление о том, что "обновляет свой мандат полной и абсолютной преданности военным Катара и его эмиру как в процветании, так и в трудностях".

Кроме того, к открытию Катарской художественной выставки, в которой принимает участие 60 местных художников, были подготовлены большие настенные граффити с надписью Loyalty and Obedience to you, Tamim ("Лояльность и послушание тебе, Тамим").

По словам президента Катарского общества изобразительных искусств, этими граффити художники и посетители выставки подчеркивают "свою преданность эмиру".