Президент Мексики признался, что опасается электронного шпионажа

МЕХИКО, 23 июн – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в четверг признался, что за ним могут следить через мобильные средства связи.

"Я сам, президент, иногда получаю сообщения, источник и происхождение которых мне неизвестны, но стараюсь быть осторожным во всем, что касается телефонных разговоров", – заявил Пенья Ньето в ходе церемонии открытия индустриального парка в штате Халиско.

Данные заявления Пенья Ньето сделал на фоне скандала с предполагаемым электронным шпионажем в отношении оппозиционных политиков, журналистов, защитников прав человека и общественных активистов. При этом глава государства отверг обвинения в адрес властей и заявил, что генеральная прокуратура проведет расследование по данным фактам.

В среду прокуратура уже пообещала провести все необходимые действия, включая экспертизы, в том числе анализ данных со взломанных мобильных телефонов, и подчеркнула, что решительно осуждает подобные незаконные вторжения в коммуникации работников СМИ и общественных деятелей.