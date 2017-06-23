В Чили рассекретили документы времен Второй мировой войны

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Спецслужбы Чили рассекретили документы времен Второй мировой войны, свидетельствующие, что нацистские шпионы в стране планировали разрушить Панамский канал.
Панамский канал в годы Второй мировой войны контролировался правительством США и служил важнейшей судоходной артерией по переброске грузов для нужд союзников.
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, чилийской разведке удалось предотвратить заговор после ареста главарей шпионской сети в порту Вальпараисо.
Рассекреченные документы показывают, что всего в Чили было арестовано порядка 40 шпионов, действовавших в пользу нацистской Германии. У них были обнаружены шифровальные блокноты, радиопередатчики и оружие.
Помимо плана по выводу из строя Панамского канала нацистские агенты готовились заминировать шахты на севере Чили, отмечает агентство Франс Пресс.