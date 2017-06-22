Вице-мэр Вены прокомментировал слова Курца о запрете детсадов для мусульман

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вице-мэр Вены Йоханн Гуденус заявил в эфире телеканала Russia Today, что желание министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца закрыть мусульманские детские сады обусловлено предвыборной гонкой.

Накануне в ходе выступления в дискуссионном клубе, организованном изданием Kurier, на вопрос о существовании таких садов Курц ответил: "Они не нужны. Мусульманских детских садов не должно существовать". Он пояснил, что такие детские учреждения изолированы как в культурном, так и в языковом плане.

"Я удивлен, почему сейчас министр иностранных дел изменил свое мнение, так как это его партия всегда выступала за каждое ходатайство, субсидии для этих детских садов и школ. И теперь у нас предвыборная кампания, в середине октября пройдут федеральные выборы, и он пытается изменить мнение и скопировать программу моей партии Свободы", — прокомментировал Гуденус желание Курца закрыть мусульманские детские сады.

Гуденус отметил, что правительства Австрии и Германии выбрали неверный путь, приняв слишком много нелегальных мигрантов, что привело к увеличению уровня преступности. По мнению Гуденуса, 90% беженцев не являются таковыми, они экономические мигранты, которые ищут лучшие условия для жизни.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Курц ранее уже заявлял о необходимости закрытия в стране мусульманских детских садов. В частности, такое заявление он делал в 2015 году, когда волна мигрантов в Европу была особенно сильна.

Министр является автором недавно официально вступившего в силу закона об интеграции, в рамках которого мигранты обязаны будут проходить в Австрии курсы немецкого языка, им запрещается носить полностью закрывающее тело и голову мусульманскую одежду и распространять салафитское толкование Корана.