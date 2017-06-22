В Белоруссии возбудил новые дела против двух авторов агентства Regnum

МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Дела за незаконную предпринимательскую деятельность возбуждены в Белоруссии в отношении двух авторов агентства Regnum, которых ранее обвинили в разжигании национальной розни, сообщил в четверг РИА Новости официальный представитель Следственного комитета республики Сергей Кабакович.

Скандал вокруг российского информационного агентства Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Впоследствии правоохранители Белоруссии задержали трех авторов Regnum, которым было предъявлено обвинение по статье "разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни".

"Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела в отношении трех граждан Белоруссии, которым которым ранее было предъявлено обвинение по части 3 статьи 130 уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц)", — сказал Кабакович.

По его информации, "на основании данных, полученных в ходе предварительного следствия, в отношении Сергея Шиптенко и Юрия Павловца были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в крупном размере)".

Официальный представитель СК добавил, что "мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная в отношении обвиняемых с начала предварительного следствия, не изменялась".

Ранее редакция ИА Regnum заявила, что "категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными", "подтверждает свое неизменное осуждение проявлений шовинизма, неонацизма и русофобии в Белоруссии". При этом в редакции Regnum считают задержанных "политическими заключенными".