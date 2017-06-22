На северо-востоке Германии из-за непогоды погиб человек

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Мужчина погиб в результате непогоды в городе Ильцен на северо-востоке Германии, сообщает таблоид Bild.

Как пишет таблоид, на машину 50-летнего мужчины упало дерево, пока он пережидал непогоду на парковке. Мужчина скончался. Его жена получила легкие ранения.

Ранее в четверг сообщалось, что железнодорожное сообщение на севере Германии было нарушено из-за сильного торнадо в городе Гамбург. Непогода также повлияла на дорожное движение. Транспортное управление земли Нижняя Саксония предупредило водителей об опасности на дорогах из-за упавших деревьев.

Торнадо обрушился на Гамбург в районе 11.30 (12.30 мск) в четверг в десяти километрах от аэропорта, согласно данным Метеорологической службы Германии (DWD). Представитель DWD отметил, что торнадо был достаточно слабым.

DWD предупредила о возможном образовании новых торнадо на севере и востоке страны в течение дня.