В Египте продлили режим ЧП еще на три месяца

КАИР, 22 июн — РИА Новости. Правительство Египта в четверг продлило режим чрезвычайного положения на всей территории страны еще на три месяца, об этом со ссылкой на заявление кабмина сообщил портал издания Youm7.

Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси в апреле после двух терактов в Танте и Александрии.

Два взрыва прогремели девятого апреля в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта погибли порядка 30 человек, около 80 получили ранения. Подрыв осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

Позже второй террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь в городе Александрии, где в это время находился патриарх Коптской церкви Феодор (Тавадрос) II. Среди погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.