Радикалы угрожают сорвать Одесский международный кинофестиваль

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Украинские радикалы грозятся сорвать ежегодный Одесский международный кинофестиваль из-за слов президента фестиваля Виктории Тигипко о том, что на Украину тяжело удается приглашать зарубежных звезд кино, потому что в стране идет "гражданская война", сообщило в четверг украинское издание "Вести".

Издание приводит сообщение экс-главы одесской ячейки "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ) Сергея Стерненко на его странице в Facebook, в котором он призывает сменить президента кинофестиваля, так как "Тигипко считает, что на Украине — гражданская война". В противном случае он угрожает сорвать фестиваль.

В конце мая из-за протеста радикалов был сорван концерт в Одессе украинской певицы Светланы Лободы, которую обвиняют в частых поездках и выступлениях в России. В свою очередь украинский певец Иван Дорн решил отменить концерт в Одессе, запланированный на 9 июня, из-за угроз радикалов.

"Правый сектор" — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.