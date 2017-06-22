На юге Афганистана прогремел взрыв

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. По меньшей мере 50 человек получили ранения после того, как автомобиль взорвался рядом с отделением банка в городе Лашкаргах на юге Афганистана, сообщил представитель губернатора провинции Гильменд Омар Звак.

"В числе пострадавших — военные и гражданские", — сообщил представитель губернатора.

Позднее местные СМИ сообщили о 15 погибших в результате произошедшего взрыва.

По данным телеканала, взрыв прогремел в районе 12.00 по местному времени (10.00 мск) в административном центре провинции Гильменд. Также телеканал ранее сообщал, что группа вооруженных людей напала на отделение банка New Kabul Bank в городе Лашкаргах.