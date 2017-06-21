Медведчук прокомментировал слова Трампа о "вовлеченности" в дела Украины

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп преувеличивал, говоря на встрече с украинским лидером Петром Порошенко о "большой вовлеченности" Вашингтона в проблемы украинской политики, полагает лидер движения "Украинский выбор – право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

Порошенко встретился во вторник в Вашингтоне с Трампом. По информации Белого дома, в ходе короткого разговора главы двух государств обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине. Трамп, приветствуя украинского лидера в Белом доме, отметил "большую вовлеченность" Вашингтона в дела Киева.

"Господин Трамп явно преувеличивал, когда сказал, что Соединенные Штаты сейчас очень серьезно вовлечены в проблемы украинской политики", — заявил Медведчук в эфире телеканала "Россия 24". По его мнению, это связано с тем, что "в США еще не выработана позиция по поводу кризиса в Украине и путей разрешения".

В среду в столице Белоруссии проходит очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и ее рабочих подгрупп.

Ранее депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, заявила, что Киеву не стоит ждать от США помощи в решении проблем Украины.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах также и в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. После избрания Дональда Трампа вновь заговорили о поиске нового формата по урегулирование конфликта при непосредственном участии Соединённых Штатов. В Киеве официально пока не комментируют, каким может быть новый формат. Глава МИД Украины Павел Климкин лишь намекнул, что у США есть "очень креативные решения" по формату участия в урегулировании конфликта.