Во Львове неизвестные разрисовали стелу на Площади синагог

Надписи на стеле на Площади синагог во Львове, Украина. 21 июня 2017

Надписи на стеле на Площади синагог во Львове, Украина. 21 июня 2017

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Неизвестные разрисовали стелу на Площади синагог во Львове на Украине, сообщила в среду пресс-служба городского совета.

"Сегодня (в среду) ночью хулиганы разрисовали стелу на Площади синагог. На камерах видеонаблюдения это зафиксировано. Все материалы переданы в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мэр Львова Андрей Садовой обратился к руководству полиции и Службы безопасности Украины с просьбой скорейшего расследования инцидента.

К сообщению прикреплены несколько фотографий разрисованной стелы, на которых виден символ, похожий на немецкую свастику.

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