Во Львове неизвестные разрисовали стелу на Площади синагог

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Неизвестные разрисовали стелу на Площади синагог во Львове на Украине, сообщила в среду пресс-служба городского совета.
"Сегодня (в среду) ночью хулиганы разрисовали стелу на Площади синагог. На камерах видеонаблюдения это зафиксировано. Все материалы переданы в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, мэр Львова Андрей Садовой обратился к руководству полиции и Службы безопасности Украины с просьбой скорейшего расследования инцидента.
К сообщению прикреплены несколько фотографий разрисованной стелы, на которых виден символ, похожий на немецкую свастику.
Во Львове устроили неонацистскую провокацию: опубликованы фото #Львов #фото https://t.co/nnzTHFDw5y— Новости Львова (@lvivnews1) 21 июня 2017 г.