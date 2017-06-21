Гендиректора турецкой компании задержали после пищевого отравления военных

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Турецкая прокуратура задержала гендиректора компании, поставлявшей пищу подразделению турецкой армии в городе Маниса в связи с отравлением более 700 военных, сообщает агентство Anadolu.

Военнослужащие стали жаловаться на недомогание вечером в субботу. В результате тяжелое пищевое отравление получил 731 военнослужащий.

Помимо гендиректора компании Rota Yemekcilik A.S, под стражу заключили еще 39 человек, уточняет агентство.

СМИ сообщали, что это уже второй подобный инцидент в этой военной части, в конце мая с отравлениями были госпитализированы более тысячи военнослужащих