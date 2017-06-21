Президент Египта поздравил нового наследного принца Саудовской Аравии

КАИР, 21 июн — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси по телефону поздравил сына короля Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда по случаю объявления его престолонаследником, сообщает канцелярия главы АРЕ.

Как сообщается в коммюнике, Ас-Сиси, "пожелал наследному принцу удачи, а Саудовской Аравии — прогресса и развития под руководством ее короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда".

В среду стало известно, что саудовский король Салман сменил наследного принца. Вместо племянника монарха Мухаммеда бен Наифа им будет 31-летний сын короля Мухаммед бен Салман. Кроме того, Мухаммед бен Наиф лишился поста главы МВД, который передан принцу Абдул-Азизу бен Сауду бен Наифу. Для утверждения нового наследного принца власти провели отдельное голосование. Ожидается, что Мухаммед бен Салман продолжит возглавлять министерство обороны и займет пост вице-премьера.