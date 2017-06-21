Киев обвинил ополченцев ДНР в нападении на патруль ОБСЕ

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Киев обвинил в вооруженном нападении на наблюдателей СММ ОБСЕ в Донбассе ополченцев самопровозглашенной ДНР, власти которой ранее заявили, что нападение носит заказной характер и организовано украинскими спецслужбами.

Ранее ОБСЕ сообщила, что членам патруля Специальной мониторинговой миссии на посту на контролируемой ДНР станции Ясиноватая угрожали оружием, машина наблюдателей получила небольшие повреждения. Несколько мужчин в военной форме с закрытыми лицами, предположительно, стреляли в направлении машин патруля, пытались разбить окна, наставляли на членов патруля оружие. Власти ДНР заявили, что задержали нападавших и что нападение носит заказной характер, его организовали украинские спецслужбы.

"Украинская сторона категорически осуждает такие действия боевиков незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой области и квалифицирует их как грубое нарушение минских договоренностей", — говорится в заявлении, обнародованном на сайте Минобороны Украины.

В заявлении говорится, что нападение на наблюдателей произошло во вторник, в районе наблюдательного пункта, расположенного на железнодорожной станции в подконтрольном ополченцам городе Ясиноватая (16 километров северо-восточнее Донецка).

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