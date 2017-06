WP объяснила, ошибся ли Трамп, употребив артикль перед словом "Украина"

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Газета The Washington Post объяснила, допустил ли Дональд Трамп серьезную ошибку, употребив определенный артикль the перед словом "Украина" во время встречи с Петром Порошенко в Белом доме.

"Большая честь быть с президентом Украины", — заявил Трамп репортерам в овальном кабинете. В оригинале эта фраза звучала так: It's a great honor to be with President Poroshenko of the Ukraine.

Бывший посол США в России Майкл Макфол в Twitter раскритиковал Трампа за употребление артикля, заявив, что такая форма обращения оскорбительна для украинцев.

Журналист The Washington Post Адам Тейлор также отметил, что украинцы ненавидят такое обращение, и попробовал объяснить, почему.

В период с 1919 по 1991 год Украина называлась Украинской Советской Социалистической Республикой (the Ukrainian Soviet Socialist Republic). Вероятно, именно тогда перед Украиной появился артикль. Кроме того, он может быть связан с этимологией самого названия страны — с точки зрения многих экспертов, оно произошло от старославянского слова со значением "окраина", отмечает он далее.

"Это объясняет, почему "the Ukraine" раздражает многих украинцев. Ошибка, по-видимому, подразумевает, что Украину можно характеризовать только через ее отношение к более крупному соседу, России, и намекает на многие годы контроля со стороны Москвы во времена СССР и Российской империи", — пишет Тейлор.

По его словам, для многих украинцев тот, кто использует определенный артикль перед словом "Украина", ставит под сомнение ее суверенитет.

При этом он признает, что, ошибка, которую допустил Трамп, вполне объяснима. В течение нескольких десятков лет вариант "the Ukraine" был широко распространен в английском языке, автор даже ссылается на статистику сервиса полнотекстового поиска по книгам Google Books. До примерно 1993 года вариант in the Ukraine использовали чаще, чем in Ukraine.

Тейлор подчеркивает, что Порошенко, похоже, не был огорчен, услышав "the Ukraine" от Трампа. В соцсетях, тем не менее, на оговорку многие обратили внимание, включая Макфола.

Бывшему послу США в России, однако, напомнили, что другие американские лидеры уже делали подобную ошибку, в том числе и его "босс" Барак Обама в 2014 году.