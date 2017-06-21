Генпрокурор Венесуэлы заявила, что страна стала государством террора

МЕХИКО, 21 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас заявила, что правового государства в стране нет и оно заменено государством террора.

"Венесуэла находится сейчас в самой большой опасности за всю ее историю как республики, опасности потерять фундаментальные права. Если бы мы находились в правовом государстве, была бы юридическая безопасность, но здесь она разрушена. Мы, скорее, находимся в государстве террора", — заявил Ортега Диас в эфире радио Union

По словам генпрокурора, в Венесуэле сейчас нет правосудия, за исключением тех случаев, когда властям нужно побороться с теми, кто представляет для них угрозу. "Я считаю, что над страной висит темная панорама разрушения государства", – заметила Ортега Диас.

Она сообщила также последние данные о числе жертв идущих с начала апреля массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро. По данным генпрокурора, число погибших достигло 74 человек, раненых – 1,4 тысячи.