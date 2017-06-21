РИМ, 21 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Верховный кассационный суд Италии во вторник подтвердил пожизненные приговоры двум неофашистам, осужденным за организацию кровавого теракта в Брешии в 1974 году.
Тем не менее, в феврале 2014 года Верховный суд Италии вновь изучил все обстоятельства данного дела и повторно аннулировал вердикты нижестоящих судебных инстанций и вынес в отношении Маджи и Трамонте вынесен окончательный приговор.
Таким образом, во вторник Верховный суд удовлетворил запрос генерального прокурора при Кассационном суде Италии Альфредо Виолы. Он настаивал на подтверждении приговора, ссылаясь на многочисленные случаи попадания следствия этого резонансного дела в тупик. В ходе слушаний представитель обвинения заявил, что "спустя 43 года это решение Кассационного суда позволит совпасть закону и справедливости".
40 лет следствия
Расследование обстоятельств резонансного преступления продолжалось четыре десятилетия. За эти годы состоялись 12 судебных процессов, однако ни один из обвиняемых по громкому делу так и не понес наказания, поскольку не был окончательно осужден.
Так, в июне 1979 года один из главных фигурантов данного дела Эрманно Буцци был приговорен судом первой инстанции к пожизненному заключению, но вскоре при странных обстоятельствах он был задушен в тюрьме города Новары своими сокамерниками. А уже в мае 1982 года апелляционный суд присяжных Брешии оправдал всех обвиняемых, проходивших по делу о теракте.
Два года спустя это решение было утверждено апелляционным судом. Тем не менее, в феврале 2014 года Верховный суд Италии вновь изучил все обстоятельства данного дела и повторно аннулировал вердикты нижестоящих судебных инстанций в отношении двух бывших активистов "Нового порядка" Карло Марии Маджи и Маурицио Трамонте и спустя 41 год после кровавого теракта приговорил их к пожизненному заключению.
В историю современной Италии период с конца 1960-х по начало 1980-х годов вошел под названием "Свинцовые годы". Он был отмечен разгулом насилия и целой серией террористических акций, совершенных активистами ультраправых и ультралевых подпольных организаций. Ряд местных историков трактует этот период как проявление гражданской войны. Многие из кровавых преступлений, совершенных террористами в эти годы, так и не были до конца расследованы, а их организаторам и исполнителям часто удавалось уйти от ответственности.