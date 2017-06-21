Суд в Италии подтвердил приговоры осужденным за теракт в Брешии в 1974 году

РИМ, 21 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Верховный кассационный суд Италии во вторник подтвердил пожизненные приговоры двум неофашистам, осужденным за организацию кровавого теракта в Брешии в 1974 году.

Нынешний апелляционный процесс, отмечают итальянские СМИ, уходит корнями в одно из направлений расследования взрыва, которое привело к оправдательному приговору в 2010 году для всех обвиняемых за недостаточностью доказательств. Два года спустя это решение суда присяжных Брешии было утверждено апелляционным судом.

Тем не менее, в феврале 2014 года Верховный суд Италии вновь изучил все обстоятельства данного дела и повторно аннулировал вердикты нижестоящих судебных инстанций и вынес в отношении Маджи и Трамонте вынесен окончательный приговор.

Таким образом, во вторник Верховный суд удовлетворил запрос генерального прокурора при Кассационном суде Италии Альфредо Виолы. Он настаивал на подтверждении приговора, ссылаясь на многочисленные случаи попадания следствия этого резонансного дела в тупик. В ходе слушаний представитель обвинения заявил, что "спустя 43 года это решение Кассационного суда позволит совпасть закону и справедливости".

40 лет следствия

Теракт в североитальянском городе Брешия был совершен 28 мая 1974 года. Тогда в результате взрыва бомбы на Пьяцца делла Лоджа погибли восемь человек и более 100 получили ранения. Акция была совершена во время антифашистской манифестации, организованной левыми профсоюзами. Основные подозрения в организации теракта изначально были связаны с подрывной деятельностью неофашистской экстремистской группировки "Новый порядок".

Расследование обстоятельств резонансного преступления продолжалось четыре десятилетия. За эти годы состоялись 12 судебных процессов, однако ни один из обвиняемых по громкому делу так и не понес наказания, поскольку не был окончательно осужден.

Так, в июне 1979 года один из главных фигурантов данного дела Эрманно Буцци был приговорен судом первой инстанции к пожизненному заключению, но вскоре при странных обстоятельствах он был задушен в тюрьме города Новары своими сокамерниками. А уже в мае 1982 года апелляционный суд присяжных Брешии оправдал всех обвиняемых, проходивших по делу о теракте.

Однако Верховный кассационный суд Италии аннулировал данный вердикт, и в марте 1984 года было начато повторное следствие. После девятилетнего разбирательства вероятные организаторы и исполнители кровавого преступления вновь были оправданы судом. Третий этап этого судебного марафона начался в ноябре 2010 года, когда суд присяжных Бреши вынес оправдательный приговор в отношении всех обвиняемых за недостаточностью доказательств.

Два года спустя это решение было утверждено апелляционным судом. Тем не менее, в феврале 2014 года Верховный суд Италии вновь изучил все обстоятельства данного дела и повторно аннулировал вердикты нижестоящих судебных инстанций в отношении двух бывших активистов "Нового порядка" Карло Марии Маджи и Маурицио Трамонте и спустя 41 год после кровавого теракта приговорил их к пожизненному заключению.

В историю современной Италии период с конца 1960-х по начало 1980-х годов вошел под названием "Свинцовые годы". Он был отмечен разгулом насилия и целой серией террористических акций, совершенных активистами ультраправых и ультралевых подпольных организаций. Ряд местных историков трактует этот период как проявление гражданской войны. Многие из кровавых преступлений, совершенных террористами в эти годы, так и не были до конца расследованы, а их организаторам и исполнителям часто удавалось уйти от ответственности.