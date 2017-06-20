Ушаков сообщил, когда состоится телефонный разговор в "нормандском формате"

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (247)

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Дата телефонного разговора лидеров стран-участниц "нормандского формата" по урегулированию на Украине пока не согласована, он может состояться в июне, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Время и дата согласовываются в настоящее время. Нет, это очевидно будет в июне", — сказал Ушаков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина).