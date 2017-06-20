В ДНР сообщили, что ВСУ перебрасывают артиллерию к линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (160)

ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила тяжелую артиллерию украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам во вторник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение сил и средств вдоль линии соприкосновения. Так, в районе Новокалиново выявлено местонахождение пяти единиц "Гиацинт-Б", а в районе Красногоровки установлено прибытие двух единиц (САУ) "Гвоздика", — сказал Басурин.