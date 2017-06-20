США осудили теракт в Мали

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. США осуждают теракт в отеле в Мали 18 июня и выражают соболезнования близким погибших, заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"Мы благодарны усилиям миротворческих сил Мали, Франции и ООН, которые ответили на нападение и обеспечили охрану комплекса", — говорится в заявлении Науэрт. По ее словам, США солидарны с правительством и народом западноафриканской страны в борьбе против терроризма.

Ранее сообщалось, что в результате нападения погибли четверо гражданских лиц и один военнослужащий. Более 30 человек, находившихся в заложниках, удалось спасти, в том числе 13 французов.

В воскресенье было совершено нападение на туристический комплекс Лагерь Кангаба, расположенный недалеко от Бамако. Местные жители сообщали о стрельбе. На место прибыли малийские военные и военнослужащие международного контингента, размещенные в стране. Как сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, при теракте в Мали погибли гражданин Португалии и гражданин Мали, работавшие в составе тренировочной миссии ЕС и в делегации Евросоюза.