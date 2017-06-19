Теракт или нет: ЧП в Лондоне напомнило об исламофобии в Британии

Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов, Мария Табак. Четвертое крупное за последние три с небольшим месяца ЧП произошло в Великобритании в ночь на понедельник – 47-летний Даррен Осборн протаранил на арендованном грузовике возвращавшуюся из мечети после вечерней молитвы группу прихожан. Погиб один человек, ранены восемь. Толпа была готова растерзать злоумышленника, но его спас от смерти на месте имам.

Теракт или нет?

Почти весь день поступали противоречивые сообщения о том, что именно произошло. С утра глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что ЧП является терактом, однако около полудня столичная полиция уточнила, что не делает преждевременных выводов касательно мотивов, которыми руководствовался злоумышленник. Вместе с тем, Скотланд-Ярд не стал полностью исключать версию теракта.

"Пока преждевременно говорить о мотивах. Мы открыты пока для различных версий… Слишком рано пока говорить о том, что человек погиб в результате инцидента… Мы приносим свои соболезнования всем, кого инцидент затронул, два человека остаются в очень серьезном состоянии", — сообщил журналистам координатор контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Бэсу.

Он уточнил, что в пользу версии теракта может говорить то, что инцидента "есть все соответствующие признаки".

К концу дня столичная полиция выступила с официальным заявлением о том, что задержанному Осборну предъявлены обвинения в подготовке и совершении теракта и умышленном убийстве. Также Скотланд-Ярд заявил, что преступник действовал в одиночку.

Министр по вопросам безопасности министерства внутренних дел Великобритании Бен Уоллес сообщил в свою очередь журналистам о том, что исполнитель теракта не был известен спецслужбам.

В связи с терактом полиция в настоящее время проводит обыски в жилой зоне города Кардифф.

Позже источник РИА Новости в британских силовых структурах подтвердил РИА Новости, что основной версий следствия остается теракт.

"Ему (задержанному) предъявлены несколько обвинений, но основным направлением работы для следствия сейчас, конечно, остается терроризм. Судя по всему, подозреваемый мог действовать в одиночку. Не могу вдаваться в детали, следствие продолжается, но могу подтвердить, что он задержан, его допрашивают", — сказал по телефону собеседник агентства.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Кадры с места наезда фургона на выходящих из мечети мусульман в Лондоне

Конфессии готовы поддержать

Утром на место происшествия у мечети прибыли представители общественных организаций и духовенства, люди принесли несколько десятков букетов цветов. У полицейского кордона скопилась значительная группа журналистов и зевак, однако самого места происшествия видно не было. Неподалеку пикет развернула Ассоциации учителей района Излингтон — двое ее представителей держат в руках транспарант с символикой организации, другие ее представители говорят с собравшимися журналистами. По словам одного из участников пикета, произошедшее – "возмутительная расистская выходка, такого в Лондоне быть не должно".

Несколько молодых людей из молодежной организации "Мотивируй улицу" также пришли выразить поддержку пострадавшим. "Это неправильно, все это неправильно", — сказал один из них, добавив, что сам он узнал о том, что произошло, из выпусков новостей утром.

К месту происшествия приехали верующие и некоторые представители духовенства. "Эти люди молились, сейчас праздник. Среди моих знакомых пострадавших нет, но я уверен, что там не было плохих людей. Я живу здесь", — сказал местный житель Тарик.

Приехали в район Финсбери-Парк и активисты иудейских общин Лондона. Несколько хасидов общались с местными жителями, расспрашивали их о том, что произошло, спрашивали, как может помочь пострадавшим иудейская община, выражали сочувствие.

"Конечно, мы приехали, чтобы поддержать людей. Все верующие люди должны иметь возможность молиться в безопасности, никто не должен подвергаться атаке за молитвы, какими бы ни были разногласия между конфессиями", — сказал РИА Новости один из членов группы Элайджа.

Глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби сделал заявление относительно теракта, назвав его очередным "преступлением против Бога и человечности".

"Право молиться без страха является правом, которое мы ценим как народ, и которое завоевывалось долгие годы ценой многих человеческих жизней. Возмутительное нападение на мусульман в районе Финсбери-парк — это нападение на всех нас, на нашу культуру и ценности нашей страны", — говорится в заявлении Уэлби.

Исламофобия

"В то время как мы оплакиваем погибших в Лондоне и Манчестере, это страшное нападение может только разбередить рану. Насилие плодит насилие, и служит интересам только тех, кто терроризирует других. Этот беспричинный и жестокий акт не принесет ничего хорошего, он не может быть оправдан или прощен. Так же, как и предыдущие нападения, это преступление против Бога и против человечности", — отметил архиепископ Кентерберийский.

В то же время лондонские мусульмане жалуются на рост исламофобии в стране и просят власти защитить их.

"У нас многонациональный район, здесь живут люди многих национальностей. Мы не хотим, чтобы кто-то страдал или боялся. Мы (мусульмане) ходим в мечети, тут растут наши дети, мы не враги, мы такие же, как и остальные. Но мы все чаще слышим, что мечети в Британии подвергаются атакам. Теперь какой-то сумасшедший устроил все это здесь, у нас", — рассказал РИА Новости 48-летний местный житель, владелец овощной лавки Омар.

По его словам, его соседи рассказывали о том, что в Лондоне периодически слышат оскорбления в адрес одетых в национальные одежды женщин — жен и дочерей, — при этом сами мусульмане не позволяют себе оскорблять людей, исповедующих другие религии и, согласно этому, носящие свои национальные одежды.

"Мы просим власти сделать что-то. Кажется, что мусульмане стали чаще подвергаться агрессии. Мы просим полицию защитить нас. Мы готовы помочь в этом общественности, чем только можно", — сказал он.

Другой местный житель, прихожанин мечети Насер, возле которой произошла трагедия, также пожаловался на негативное отношение лондонцев к мусульманам.

"Когда я еду куда-нибудь в национальной одежде — на меня недружелюбно смотрят, косятся и шепчутся. Я знаю случаи, когда людей в национальной одежде толкали с лестниц, а девушек поливали пивом. Я шокирован случившимся, особенно тем, что это произошло после молитвы в Рамадан, но на самом деле, я не удивлен. Уровень исламофобии растет", — сказал Насер.

Политики не медлили

Помня о печальном опыте премьера Терезы Мэй, которую критиковали за то, что она слишком долго принимала решение о поездке на место недавнего пожара в жилом доме на западе Лондона, британские чиновники и политики незамедлительно отправились к месту нового теракта.

Утром с полицией и пострадавшими встретился министр Великобритании по делам местных общин Саджид Джавид. Он осудил теракт и обратился со словами поддержки к местным жителям.

Трижды на место происшествия приезжал лидер оппозиции Джереми Корбин – два раза в первой половине дня, для того, чтобы пообщаться с пострадавшими и полицией, а третий раз – во второй половине дня. При этом в третий раз Корбин приехал, чтобы встретиться с прихожанами мечети, недалеко от которой произошел теракт. Он зашел в мечеть в то же время, когда там находилась Мэй.

Премьер приехала на место происшествия после полудня. Она сразу же прошла в мечеть для встречи с местными жителями. По истечении примерно 40 минут Мэй покинула мечеть, села в автомобиль и уехала, не сделав заявлений для прессы.

Один из участников встречи главы правительства с прихожанами мечети рассказал РИА Новости о том, что Мэй обещала сделать все для обеспечения безопасности британских мусульман.

"Миссис Мэй сказала, что будет работать над обеспечением безопасности мусульманской общины в стране. Она сказала, что сделает для этого все", — сказал собеседник агентства, выходя со встречи.

Он отказался представиться и не стал отвечать на вопрос, верит ли он в то, что правительство предпримет какие-либо радикальные шаги.

Нынешний теракт стал четвертым терактом в Великобритании за последние три с небольшим месяца.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли.

В Манчестере 22 мая теракт произошел во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*.

В Лондоне 22 марта произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.

*Террористическая организация, запрещенная в России