Джентилони пообещал повлиять на позицию США по климату на саммите G20

РИМ, 19 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. На предстоящем июльском саммите G20 в Гамбурге Италия намерена оказать давление на США с тем, чтобы администрация президента Дональда Трампа пересмотрела свое решение о выходе из Парижского соглашения по климату, заявил в понедельник итальянский премьер Паоло Джентилони.

"По случаю будущей встречи G20 мы возобновим давление на США с тем, чтобы они пересмотрели свою позицию относительно Парижского соглашения по климату", — сказал глава правительства в ходе публичного выступления в городе Пезаро.

"Италия сыграет свою роль и возобновит давление с тем, чтобы США пересмотрели данное решение. Но это не только проблема, связанная с динамикой отношений между ведущими странами, это также вопрос нашей промышленной политики и нашего индивидуального поведения. Каждый должен внести свой вклад", — отметил премьер.

Президент США Дональд Трамп 1 июня объявил, что страна выходит из уже действующего Парижского соглашения по климату, самого масштабного в истории соглашения в этой области, которое многие сторонники документа называли "будущим человечества". Свое решение Трамп объяснил тем, что соглашение было "крайне нечестным" по отношению к США, могло нанести ущерб их экономическим интересам, которые он ставит на первое место, и обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

На днях Джентилони в интервью римской газете la Repubblica назвал "ошибкой" решение администрации Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату. Аналогичным образом итальянский премьер охарактеризовал и недавнее решение Трампа отказаться от политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой.