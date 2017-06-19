Эксперты опасаются роста исламофобии на Западе

КАИР, 19 июн — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Очередной террористический акт в Лондоне, целью которого на этот раз стали прихожане одной из столичных лондонских мечетей, свидетельствует о росте антиисламских настроений с одной стороны и отсутствии адекватных усилий мусульманских стран по исправлению ошибочного представления об исламе в западном мире, считают опрошенные РИА новости эксперты.

Исламофобия — не новое явление

По словам бывшего замглавы управления госбезопасности Египта бригадного генерала Фуад Аллям, исламофобия — явление на Западе не новое. "Исламофобия – это не новое явление, в Европе оно присутствует уже десятилетия. Распространение этого явления стало одним из факторов, способствующих росту экстремистской идеологии и терроризма. Арабские и мусульманские страны не прилагают достаточно усилий для того, чтобы исправить ошибочные представления об исламе у европейских народов", — сказал он в беседе с РИА Новости.

В то же время, как считает профессор политологии Каирского университета Хасан Нафиа, рост ненависти к мусульманам усилился в Европе в последнее время, идеологи этого явления пропагандируют идеи о необходимости защищаться от мусульман, о том, что любой мусульманин — потенциальный террорист.

"Инцидент отражает рост такого явления как ненависть по отношению к мусульманам в кругах правых экстремистов на Западе. Подобное происходит не первый раз, однако опасность ситуации в том, что это может ознаменовать эскалацию со стороны правых экстремистов, которые считают что поле битвы теперь — это крупные города на Западе. Они полагают, что необходимо защищаться от мусульман, что каждый мусульманин по своей природе – террорист. Это опасный инцидент", — поделился он мнением с РИА Новости.

У терроризма нет религии

По словам профессора Нафиа, до настоящего момента британский народ и официальные структуры стремились противостоять проявлениям расизма. "Этот инцидент свидетельствует о том, что не только мусульмане могут быть причастны к терроризму, а любой человек может совершить теракт. У терроризма нет религии", — уверен эксперт.

Чужой среди своих

Профессор Нафиа подчеркивает, что рост исламофобии связан с тем, что европейские общества не интегрируют мусульманские общины, которые живут среди них, позволяя экстремистским организациям использовать мусульманские общины на Западе, чтобы вербовать сторонников, использовать их в осуществлении терактов в Париже, Лондоне, Мадриде, других столицах.

"Это замкнутый круг, для урегулирования этой проблемы международному сообществу необходимо найти правильный подход… Сегодня все общества во всем мире стали мультикультурными, в них проживают люди различных религий и рас. Поэтому пока не будет найдена форма сосуществования, гарантирующая всем равные права, уважение достоинства, такое явление как терроризм продолжит существовать, а вместе с ним будет расти и ненависть к исламу и мусульманам, особенно в свете попыток западных СМИ представлять ислам как религию, подталкивающую к терроризму", — уверен египетский эксперт.

Порочный круг

По мнению советника главы крупнейшего в суннитском мире исламского университета "Аль-Азхар" доктора Мухамеда Муханна, ислам и мусульмане становятся первыми жертвами роста экстремизма и терроризма в мире.

"Терроризм порождает только терроризм, а насилие — только насилие. Это бесконечный порочный круг. Однако в конечном итоге подлинная религия, подлинный ислам, мусульмане, мусульманские общины и становятся первыми жертвами проявлений терроризма и экстремизма", — считает представитель "Аль-Азхара".

Он также уверен, что в современном обществе экстремистские идеи получают все большую популярность, и необходим кардинальный пересмотр современных идей и ценностей и возврат к традиционным гуманистическим религиозным идеям и культуре.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний белый мужчина.