Франция, Италия и Испания направили семь пожарных самолетов в Португалию

Человек на обочине дороги наблюдает за пожаром в Ансьяо, Лейрия, в Португалии. 18 июня 2017

Человек на обочине дороги наблюдает за пожаром в Ансьяо, Лейрия, в Португалии. 18 июня 2017

БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Франция, Италия и Испания направили семь пожарных самолетов в Португалию, где лесные пожары унесли жизни более 60 человек, сообщила в понедельник пресс-служба Еврокомиссии.

Ранее ЕС активировал механизм гражданской защиты в связи с пожарами в Португалии.

В страну для оказания помощи коллегам также переброшены более ста испанских пожарных, предоставлены спутниковые данные об охваченной огнем территории, сообщает ЕК.

Как сообщил ранее госсекретарь внутренних дел Португалии Жорже Гомиш, число погибших в результате пожаров в стране возросло до 62, еще около 60 человек получили ранения.

Причиной мощнейшего пожара в муниципалитетах Педроган-Гранди стала ударившая в дерево молния. Из-за жары и ветра огонь быстро распространился по лесному массиву, а также перекинулся на населенные пункты, расположенные в этой гористой местности.