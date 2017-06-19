Российский МИД осудил теракт в Мали

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. МИД РФ осуждает теракт в Мали, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В воскресенье в Бамако было совершено нападение на туристический лагерь, местные жители сообщали о стрельбе. В результате погибли два человека, еще 32, находившихся в заложниках, удалось спасти. Чиновник в министерстве безопасности страны сообщил, что атаку на туристический лагерь могли осуществить джихадисты.

"Решительно осуждаем это кровавое преступление, целью которого, очевидно, является дестабилизация обстановки и подрыв процесса внутриполитического урегулирования в Мали", — говорится в сообщении МИД РФ.

"Вновь выражаем безоговорочную поддержку усилиям малийского руководства по обеспечению безопасности и достижению национального согласия на основе заключенного в 2015 году соглашения о мире и примирении в Мали", — отмечается в нем.