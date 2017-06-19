Скотланд-Ярд пока не знает о мотивах водителя фургона, наехавшего на людей

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Мария Табак. Скотланд-Ярд не делает преждевременных выводов касательно мотивов, которыми руководствовался человек, направивший машину в толпу на севере Лондона, однако считает инцидент терактом, заявил координатор контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Бэсу.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. Задержан 48-летний мужчина.

"Пока преждевременно говорить о мотивах. Мы открыты пока для различных версий… Слишком рано пока говорить о том, что человек погиб в результате инцидента… Мы приносим свои соболезнования всем, кого инцидент затронул, два человека остаются в очень серьезном состоянии", — отметил Бэсу.

Он также сообщил, что полиция воспринимает случившееся как теракт на том основании, что у инцидента есть все соответствующие признаки.

"Расследование ведет контртеррористическое подразделение", — добавил он.

"Все пострадавшие во время инцидента – представители мусульманской общины", — отметил Бэсу.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. Задержан 48-летний мужчина.

The scene at #FinsburyPark where a van ploughed into and hurt at least 10 people' https://t.co/Z3TExQpPxI pic.twitter.com/5IgNp0W1zu — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 19 июня 2017 г.

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