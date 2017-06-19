В ЛНР заявили о десяти обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 19 июн — РИА Новости. Украинские силовики десять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибра 122 миллиметра, минометы 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП и стрелковое оружие", — заявляют в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Веселая Гора, Желобок, Обозное. Сообщается, что по территории республики было выпущено порядка 190 снарядов.

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики заявили в понедельник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 47 раз открывали огонь по их позициям, шестеро военных получили ранения, сообщает пресс-центр военной операции.

"Преступные группировки вчера 47 раз открывали огонь по позициям ВС Украины… В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки шестеро военнослужащих получили ранения", — сообщает пресс-центр в Facebook

По информации силовиков, на приморском направлении огонь велся из минометов калибром 120 миллиметров по их позициям в районе Павлополя, Чермалыка, Широкино и Николаевки. Кроме того, из минометов калибром 82 миллиметра была обстреляно Водяное, отмечают ВСУ.

Как сообщается, на донецком направлении обстрелы велись по опорным пунктам силовиков из минометов калибрами 82 и 120 миллиметров в районе Каменки. По информации пресс-центра силовиков, на луганском направлении из минометов обстреливались опорные пункты в районе Крымского, Троицкого, Новотошковского и Золотого. Силовики также зафиксировали применение стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Катериновки, Новоалександровки, Новозвановки, Станицы Луганской и Счастья.