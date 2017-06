МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне, передает в ночь на понедельник агентство Рейтер.

Полиция Лондона сообщила в микроблоге Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Есть пострадавшие. Один человек задержан.

