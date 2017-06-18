СМИ: Бахрейн предписал катарским военным покинуть страну

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Власти Бахрейна предписали в течение 48 часов покинуть страну катарским военным, служащим в составе коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) под руководством США, сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией.

Катар направил своих военнослужащих под руководство Центрального командования ВМС США (NAVCENT), штаб-квартира квартира которого находится в Бахрейне, в 2014 году. Точное число катарских военнослужащих, находящихся в Бахрейне для борьбы с ИГ*, не сообщается.

"Бахрейн заявил американскому генералу, под командованием которого находится база, что катарские военнослужащие должны уехать", — сообщил агентству источник. "Пока они находятся на базе, но, скорее всего, уедут в течение двух ближайших дней", — добавил он.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

*Террористическая группировка, запрещенная в России