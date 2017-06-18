Повстанцы из РВСК отвергают причастность к теракту в Боготе

МЕХИКО, 18 июн – РИА Новости. Крупнейшая в стране повстанческая группировка Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) в субботу дала понять, что непричастна к взрыву в торговом центре в столице страны Боготе.

По последним данным, при взрыве в торговом центре Andino погибли три женщины, в том числе 23-летняя волонтер из Франции. Еще девять человек получили ранения. Мэр Боготы квалифицировал произошедшее как теракт, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Ранее повстанцы из второй по численности повстанческой группировки Армия национального освобождения (АНО) также заявили о своей непричастности к субботнему теракту в Боготе.

"Солидарность с сегодняшними жертвами в Боготе. Этот акт могли осуществить только те, кто хочет закрыть пути мира и примирения", — написал в Twitter лидер РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри по прозвищу Тимошенко.

В ноябре 2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и Лондоньо Эчеверри подписали окончательное соглашение о мире в стране, которое должно положить конец более чем полувековому внутреннему конфликту, унесшему жизни 220 тысяч человек. В феврале началось непосредственное разоружение повстанческих сил РВСК.

Пресс-атташе посольства России в Боготе Денис Хромов сообщил РИА Новости, что пока информации о пострадавших при взрыве в торговом центре россиянах нет, но посольство продолжает выяснять ситуацию.