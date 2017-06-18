Повстанцы из РВСК отвергают причастность к теракту в Боготе

МЕХИКО, 18 июн – РИА Новости. Крупнейшая в стране повстанческая группировка Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) в субботу дала понять, что непричастна к взрыву в торговом центре в столице страны Боготе.
"Солидарность с сегодняшними жертвами в Боготе. Этот акт могли осуществить только те, кто хочет закрыть пути мира и примирения", — написал в Twitter лидер РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри по прозвищу Тимошенко.
В ноябре 2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и Лондоньо Эчеверри подписали окончательное соглашение о мире в стране, которое должно положить конец более чем полувековому внутреннему конфликту, унесшему жизни 220 тысяч человек. В феврале началось непосредственное разоружение повстанческих сил РВСК.
Пресс-атташе посольства России в Боготе Денис Хромов сообщил РИА Новости, что пока информации о пострадавших при взрыве в торговом центре россиянах нет, но посольство продолжает выяснять ситуацию.